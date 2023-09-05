Hatay'da depremde kaybolan baba, yaşadığına inandığı oğlunun haberini bekliyor

Eşini ve oğlunu aynı mezara defneden adam, akrabalarının gördük dediği oğlunu arıyor

HATAY - Asrın felaketine Hatay'da yakalanan Suriyeli baba, aynı mezara defnettiği eşi ve oğlunun ardından yaşadığına inandığı 3 buçuk yaşındaki oğlu Ahmed'den gelecek haberi umutla bekliyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlere Hatay'ın Antakya ilçesinde ailesiyle birlikte yakalanan Omar Bereket, asrın felaketinde eşi ve oğlu başta olmak üzere birçok yakınını kaybetti. Enkazdan 5 gün sonra çıkarılan ve ailesinin peşinde düşen acılı baba, eşini ve küçük oğlunu aynı mezarda buldu. Bereket, akrabalarına büyük oğlu Ahmed Bereket'i sorduğundaysa depremden sonra canlı olarak gördüklerini söylediler. Akrabalarının bu söylemi üzerine harekete geçen baba, oğlunun fotoğraflarının bulunduğu broşürleri bastırdı ve şehrin bir çok yerine astı. Gerekli mercilere giderek kayıp başvurusunda bulunan acılı baba, depremin üzerinden aylar geçse de yaşadığını iddia ettiği oğlundan gelecek haberi umutla bekliyor.

"Benim büyük oğlumun yaşadığına inanıyorum"

Omar Bereket, kayınbiraderinin gördüm dediği oğlunu umutla aradığını ifade ederek "Deprem olduğunda yaşadığımız bina yıkıldı. Ben enkazdan 5 gün sonra çıktı. Benim büyük oğlumun yaşadığına inanıyorum. Çocuğumu enkazdan çıkarıldıktan sonra dayısı görmüş, ondan sonrada kayboldu. 6 ay oldu evladımı görmedim. Nerede, kimin yanında bilmiyorum. Mezarda da hanımım ve oğlum var. İkisini aynı yere defnedildi. Oğlumu arıyorum ama şimdiye kadar bir haber gelmedi. Karakola gittim, inşallah haber bekliyorum" dedi.