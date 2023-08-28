Hatay'da depremde ağır hasar alan 16 katlı rezidans dinamitle yıkıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin yıkımlara neden olduğu Hatay'da ağır hasar alan 16 katlı rezidansın dinamitle yıkıldığı anlar görüntülendi.

Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde 16 katlı devasa rezidansın A bloğunun ardından B bloğu da, ekiplerin başarılı çalışmasıyla dinamit kullanılarak yıkıldı. Kontrollü olarak gerçekleştirilen yıkımda herhangi olumsuzluk yaşanmadı. Devasa binanın yerle bir olduğu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)