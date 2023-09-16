Hatay'da deprem sonrası yıkılan binanın yıkımı merakla izlendi
Depremin vurduğu Hatay'da ağır hasarlı bir binanın yıkımı sırasında vatandaşlar, iş makinasıyla kolonları kesilerek binanın yerle bir oluşunu merakla izledi. Yıkım anı cep telefonlarıyla kaydedildi.
Meraklı vatandaşların araçlarını durdurup izlediği 8 katlı binanın yıkım anı kamerada
HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da vatandaşlar, iş makinasıyla kolonları kesilerek yıkılan 8 katlı binanın yerle bir oluşunu meraklı gözlerle izledi.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay'da ağır hasarlı binaların yıkımı ve enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Antakya ilçesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 8 katlı ağır hasarlı bina da ekipler tarafından kolonları kesilerek yıkıldı. Meraklı vatandaşlar, yıkım anını izlemek için araçlarını yol ortasına araçlarını park ettiler ve bu anları cep telefonuyla kayıt altına aldılar.