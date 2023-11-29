Hatay'da deprem sonrası iş makinası yarığa düştü

Hatay'da meydana gelen deprem sonrası yıkım çalışmaları devam ederken, Payas ilçesinde bir iş makinası yıkım esnasında oluşan yarığın içine düştü. Olayda yaralanan olmazken, iş makinası büyük hasar gördü.

Depremin vurduğu Hatay'da bir iş makinası, yıkım esnasında oluşan yarığın içerisine düştü.

Asrın felaketinin yerle bir ettiği Hatay'da yıkım çalışmaları aralıksız sürüyor. Yıkım çalışmalarında sona gelinen Payas ilçesinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bir iş makinası, oluşan yarığın içerisine düştü. Olayda yaralanan olmazken, iş makinası adeta yarığın içine gömüldü. - HATAY