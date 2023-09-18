Haberler

Hatay'da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkıldı

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 4 ağır hasarlı bina iş makineleriyle yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.

Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afet sonrası yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.

Çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.

Kaynak: AA / Yaşam

Kahramanmaraş Antakya Hatay Yaşam Haberler

title