Hatay'da deprem sonrası ağır hasarlı binalar yıkıldı
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam ediyor. Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'nde bulunan 4 ağır hasarlı bina iş makineleriyle yıkıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen Hatay'da ağır hasarlı binaların kontrollü yıkımı devam etti.
Kent merkezi ve bazı ilçelerde, afet sonrası yıkım kararı verilen yapılardaki çalışmalar sürüyor.
Bu kapsamda ekiplerin çevresinde önlem aldığı merkez Antakya ilçesi Çekmece Mahallesi'ndeki ağır hasarlı 4 bina, iş makineleriyle kontrollü yıkıldı.
Çıkan molozlar, enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kaynak: AA / Yaşam