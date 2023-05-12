Hatay'da deprem felaketinde kaybolan ailenin acısı sürüyor

Hatay'da deprem felaketinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta oturan öğretmen Tuğba Koşar (36) ile çocukları Mustafa Kemal (3) ile 8 aylık Mehmet Akif'e halen ulaşılamadı. Koşar'ın annesi Suna Öztürk (55), kızı ile torunlarının da aralarında olduğu kayıp 55 kişinin ismi ile fotoğraflarının yer aldığı pankart yaptırıp, evinin önüne astı.

HATAY'da deprem felaketinde yıkılan Rönesans Rezidans'ta oturan öğretmen Tuğba Koşar (36) ile çocukları Mustafa Kemal (3) ile 8 aylık Mehmet Akif'e halen ulaşılamadı. Koşar'ın annesi Suna Öztürk (55), kızı ile torunlarının da aralarında olduğu kayıp 55 kişinin ismi ile fotoğraflarının yer aldığı pankart yaptırıp, evinin önüne astı. Öztürk, "Ancak hiçbir bilgi yok. Hiç kimse için bir gelişme yok. Sanki herkesin üzerinde ölü toprağı var gibi" dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde, Hatay'ın Antakya ilçesi İnönü Bulvarı Ekinci Mahallesi'ndeki Rönesans Rezidans da yıkıldı. 'Cennetten bir köşe' sloganı ile daireleri satılan rezidansta yüzlerce kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi enkazdan çıkamadı. Depreme, rezidansın A2 blokunda yakalanan özel eğitim öğretmeni Tuğba Koşar ile 2 çocuğu Mustafa Kemal ile Mehmet Akif'ten de haber alınamadı. Tuğba'nın annesi Suna Öztürk, kızı ile torunlarının da aralarında olduğu kayıp 55 kişinin ismi ile fotoğraflarının yer aldığı bir pankart yaptırıp, Aksaray'daki evinin önüne astı.

Rönesans Rezidans'a hiçbir zaman güvenmediğinin altını çizen Öztürk, "Çocuğumu çok zor okuttum. Eşim pazarcıydı. Evde salça yapıp, sattım. Fitrelerle, zekatlarla büyüttüm. Kızım doğum yaptığında 6 ay yanında kalmıştım. Garaja girip, çıktığımda kolonların döküldüğünü fark ettiğim için kızıma taşınması gerektiğini söylüyordum. Yangın merdiveni olmadığını, herhangi bir durumda itfaiyenin giremeyeceğini söylüyordum. Bir an önce enkazın taranmasını ve kayıplarımızın bulunmasını istiyoruz" diye konuştu.