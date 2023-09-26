Hatay'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangına 3 helikopter, 8 arazöz, 2 su tankı ve 60 personel müdahale etti. Soğutma çalışmaları ise devam ediyor.