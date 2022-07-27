Hatay'da bulunan Samandağ kumsalının Rio'dan sonra dünyanın en uzun ikinci kumsalı olduğu iddiası

Dünyanın en uzun kumsalı Brezilya'daki 245 km'lik Praira do Cassino Plajı olduğu bilinmekte. Bilinen bilinen en uzun ikinci kumsal ise, Avustralya'daki Ninety Mile Beach plajı. Bu plajın uzunluğu da 90 mil, yani 145 kilometre.

ONLARCA PAYLAŞIM YAPILDI

Samandağ kumsalının dünyanın 2. en uzun kumsalı olduğu konusunda birçok sosyal medya kullanıcısı paylaşım yaptı. Ancak bu bilgi yanlış.

SAMANDAĞ İLK 10'DA YER ALMIYOR

Konuyla ilgili yapılan birçok haberde ve yayınlanan makalelerde dünyanın en uzun ikinci sahilinin Samandağ olmadığı görülüyor. Örneğin Worldatlas'ın arşivinde yer alan "Dünyanın En Uzun Plajları" başlıklı haberinde Samandağ ilk 10'da yer almıyor.

TÜRKİYE'NİN EN UZUN SAHİLLERİNDEN BİRİ

Samandağ Plajı en uzun ilk 10 plaj içinde değil, ancak Türkiye'deki en uzun sahillerden biri ve dünyada da ilk 15'te yer alıyor. Hatay Valiliği'ndeki bilgiye göre, plajın uzunluğu 14 kilometre.