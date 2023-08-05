Hatay'da Blendera Sıkışan Vatandaş İtfaiye Ekipleri Tarafından Kurtarıldı
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Hatay'ın Dörtyol ilçesinde parmağını blendera sıkıştıran bir vatandaş, itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastanede kurtarıldı. İtfaiye ekipleri, parmağın sıkıştığı yerden çıkartarak vatandaşın rahatlamasını sağladı.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde parmağını blendera sıkıştıran vatandaşın imdadına itfaiye ekipleri yetişti. Ekiplerin desteğiyle vatandaşın parmağı hastanede blenderdan kurtarıldı.
Dörtyol'da bir vatandaş, elini sıkıştırdığı blender ile Dörtyol Devlet Hastanesi'ne geldi. Talihsiz vatandaşı, itfaiye ekipleri kurtardı. Buradaki yetkililerin yardım istemesi üzerine hastaneye giden Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, parmağını blendera sıkıştıran vatandaşın imdadına yetişti. Çalışmanın ardından parmak sıkıştığı yerden çıkartılırken, vatandaş da rahat bir nefes aldı. - HATAY