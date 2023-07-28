Hatay'da bir kadın merdivenden düşerek zarar verdiği tabelanın masrafını karşılamak istedi

Hatay'da bir kadın merdivenden indiği esnada dengesini kaybederek yere düştü, o anlar kameraya yansıdı. Alnında açılma olan yaşlı kadının ilk aklına gelen ise zarar verdiği tabelanın masrafını karşılamak oldu.

Hatay'da bir kadın merdivenden indiği esnada dengesini kaybederek yere düştü, o anlar kameraya yansıdı. Alnında açılma olan yaşlı kadının ilk aklına gelen ise zarar verdiği tabelanın masrafını karşılamak oldu.

Olay, Erzin ilçesi Kurtuluş Caddesi üzerinde bulunan Ali Coşkun'a ait iş yerinin önünde meydana geldi. Yan tarafta bulunan mağazadan alışveriş yapan kadın, çıktığı esnada merdivenlerde dengesini kaybederek yere düştü. Düşme nedeniyle alnında açılma olan ve iş yeri tabelasına zarar veren kadın, zararı karşılamak istedi. İş yeri sahibiyse geçmiş olsun dileklerinde bulunarak böyle bir şeye gerek olmadığını söyledi. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yaşlı kadının, yarasını unutarak önce zararı karşılamayı ısrarla istemesi iş yeri sahibini duygulandırdı.

"İlk cümlesi 'oğlum masrafın neyse hemen yaptıralım' oldu"

İş yeri sahibi Ali Coşkun, yaşlı kadının yarasını unutarak zararı karşılamak istediğini belirterek, "Teyzemiz yan tarafta alışverişini yapıyor, çıktığı esnada başı dönüyor ve tabelamıza çarparak alnına küçük bir yara açıyor. Tabelamızda da kırılma oluyor. Teyze tabelaya çarptıktan sonra ayağa kalkıyor ve ilk cümlesi 'oğlum masrafın neyse hemen yaptıralım' oldu. Burada paranın önemi yok, insanlığın önemi var. Teyzem burada bize çok güzel insanlık dersi verdi" dedi. - HATAY