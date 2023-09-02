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Hatay'da bir boya seramik deposunda yangın çıktı

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Hassa ilçesinde bulunan bir boya seramik deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Hatay'ın Arsuz ilçesinde otel yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Arsuz ilçesinde otelden alevler yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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