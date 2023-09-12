Hatay'da bir binanın yıkımı sırasında iş makinası üzerine çöktü

Hatay'da 6 katlı bir binanın yıkım esnasında iş makinasının üzerine çökme anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde en büyük yıkım Hatay'da yaşanmıştı. Asrın felaketinden ağır yaralar alan kentte, enkaz kaldırma çalışmaları gece ve gündüz aralıksız devam ediyor. Antakya ilçesi Saraykent Mahallesi'nde akşam saatlerinde 6 katlı ağır hasarlı bir binanın iş makinasıyla yıkımı esnasında bina iş makinasının üzerine çöktü. Operatör, kazayı yara almadan atlattı. Binanın çökme anı ve iş makinesinin devrilme anıysa anbean cep telefonu kamerasına yansıdı. - HATAY