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Hatay'da beton mikseri şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti

Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.