Hatay'da beton mikseri şarampole devrildi, sürücü hayatını kaybetti
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Hatay'ın Antakya ilçesinde meydana gelen kazada, beton mikseri şarampole devrildi ve sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, şarampole devrilen beton mikserinin sürücüsü hayatını kaybetti.
Anayazı Mahallesi'nde, Hasan Dalbudak'ın (37) kullandığı plakası öğrenilemeyen beton mikseri kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada yaralanan ve araç içerisinde sıkışan sürücü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Ambulansla hastaneye kaldırılan Dalbudak, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Yaşam