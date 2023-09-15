Hatay'da ayağı kesik vatandaşa konteyner yardımı

Hatay'da depremlerin ardından büyük yıkım yaşanan Samandağ ilçesinde, bacağı kesik olan bir vatandaşın konteyner çağrısına Kaymakam Emre Dündar duyarsız kalmadı. Dündar, ihtiyaç sahibi yaşlı amcaya içerisinde tuvalet ve duş bulunan konteyner sağladı.

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerin ardından büyük yıkımın yaşandığı Hatay'da, ayağı kesik olan bir vatandaşın konteyner çağrısına Samandağ Kaymakamı Emre Dündar duyarsız kalmadı.

Samandağ ilçesi Mızraklı Mahallesi'nde yaşayan bacağının kesilmesine rağmen eşi ve 2 torununa bakan yaşlı amcaya içerisinde tuvalet ve duş bulunan konteyner ihtiyacını karşılayan Samandağ Kaymakamı Emre Dündar, "Kentimiz depremlerin ardından büyük bir yıkım yaşadı. Bizler yaralarımızı sarmak için büyük çaba sarf ediyoruz. İhtiyaç sahibi her insanımıza elimizi uzatıyor, mesai kavramı gözetmeksizin çalışıyoruz. Bu vesileyle bizlere ulaşan amcamıza konteyner ihtiyacını karşıladık. Kaymakamlık olarak da, her fırsatta halini hatırını sormak bizim temel görevimiz. Yaralarımızı bir ve beraber saracağız" diye konuştu. - HATAY