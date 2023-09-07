Hatay'da araç yangını söndürüldü
Hatay'ın Arsuz ilçesinde meydana gelen araç yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da Arsuz ilçesinde meydana gelen araç yangını söndürüldü. Yanan araçta maddi hasar meydana geldi.
Yangın, Arsuz ilçesi Aşağıkeşirce mevkisinde meydana geldi. Yangını farkeden çevredeki kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaralanma meydana gelmezken, araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam