Hatay'da araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü
Belen Karayolu ilçesinde bir araçta çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Hatay'da Belen Karayolu ilçesinde bir araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Belen Karayolu çarşı merkezinde aracında yangın çıktığı fark eden araç sahibi durumu, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yangında can kaybı yaralanma meydana gelmezken, araçta maddi hasar oluştu. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam