Hatay'da araç yangını itfaiye tarafından söndürüldü

Belen Karayolu ilçesinde bir araçta çıkan yangın, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı ve yaralanma olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.