Hatay'da ağır hasarlı bina kontrollü şekilde yıkıldı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi. Ekipler, depremde ağır hasar alan binanın çevresinde önlem aldı ve iş makineleriyle yıkım gerçekleştirildi. Molozlar enkaz döküm alanlarına taşındı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da, ağır hasarlı 5 katlı binanın kontrollü yıkımı gerçekleştirildi.
Merkez Ankatya ilçesinde, 6 Şubat'taki afetin ardından yıkım kararı verilen yapılarda çalışmalar sürüyor.
Ekipler, depremde ağır hasar alan Akevler Mahallesi Gül Sokak'taki 5 katlı Ergüvenoğlu 1 Apartmanı'nın çevresinde önlem aldı.
Bina, iş makineleriyle kontrollü şekilde yıkıldı.
Çıkan molozlar, kamyonlarla enkaz döküm alanlarına götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam