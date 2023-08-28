Hatay'da ağır hasarlı bina çöktü... O anlar kamerada
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Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina sağanak yağmurun etkisiyle kendiliğinden yıkıldı. İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi. Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada incelemeye yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı.
Hatay'da ağır hasarlı bina çöktü... O anlar kamerada
HATAY - Hatay'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ağır hasar alan 2 katlı bina sağanak yağmurun etkisiyle kendiliğinden yıkıldı.
Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar aldığı belirtilen iki katlı bina çöktü. İhbar üzerine caddeye AFAD ve polis ekipleri yönlendirildi.
Polis ekipleri bina çevresine güvenlik şeridi çekti. Kendiliğinden yıkıldığı tespit edilen binada incelemeye yapan AFAD ekipleri yaşam belirtisine rastlamadı.