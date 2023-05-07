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Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem

Yaşam Haberleri

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi hisseden vatandaşlar panikle dışarı çıktı. İş yerinde yemek üretimi yapan bir vatandaş ise depremi 6.0 gibi hissettiklerini söyledi.

PANİKLE DIŞARI KAÇTILAR

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde saat 11.36'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremi ev ve iş yerlerindeyken hisseden vatandaşlar panikle dışarı kaçtı. Cep telefonlarıyla yakınlarını arayan vatandaşlar, kısa süreli korku yaşadı. İş yerinde yemek üretimi yaparken depreme yakalanan Ahmet Yılmaz, "Sarsıntı büyüktü, 6.0 gibi hissettik. Çalışanlarla birlikte dışarı çıktık. Şu an içeride kazanlarda yemek pişiyor ama ne yapacağımızı bilmiyoruz, bekliyoruz" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kırıkhan Hatay Yaşam Haberler

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