Hatay'da 215. günde enkaz içerisinde ceset bulundu

Depremin 215. gününde enkazdan ceset çıktı

HATAY - Asrın felaketinin yaşandığı Hatay'da 215. günde enkaz içerisinde ceset çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'da ekiplerin enkaz kaldırma çalışmaları aralıksız sürüyor. Antakya ilçesi Atatürk Caddesi'nde yürütülen çalışmalar çerçevesinde işhanı ve çok katlı otoparkın bulunduğu enkazda ceset bulundu. Cinsiyeti ve kimliği belirlenemeyen ceset, bölgedeki incelemenin ardından Hatay Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cesedin kimliği yapılan DNA çalışmalarıyla belirlenecek.