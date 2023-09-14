Aksaray'da hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada, 3 işçi hayatını kaybetti ve 2 kişi yaralandı. Kazada, bir otomobil kamyonla çarpıştıktan sonra başka bir otomobile çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri morga konuldu.

1)'HATALI SOLLAMA' KAZASINDA 3 İŞÇİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ YARALANDI

AKSARAY'da, hatalı sollama sonucu, 3 aracın karıştığı kazada, aynı otomobildeki elektrik ustası 3 işçi öldü, diğer araçtaki 2 kişi ise yaralandı. Kaza, saat 11.00 sıralarında, Gülağaç ilçesi Gülağaç-Demirli yolu Küçük Sanayi Sitesi yakınında meydana geldi. İnşaatlarda çalışan elektrik ustası Murat Güçlüses (53), yönetimindeki 68 ACC 402 plakalı otomobille, sollamak istediği Sait Sert'in kullandığı 06 CCA 212 plakalı hafriyat kamyonuna arkadan çarptı. Savrulan otomobil, karşı şeritten gelen İsmet Altın (68) idaresindeki 42 VR 722 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Murat Güçlüses ile mesai arkadaşları Celil Diker (64) ve Ekrem Kocabıyık (18), olay yerinde hayatlarını kaybetti, diğer otomobilin sürücüsü İsmet Altın ile yanındaki Aşire Altın (53) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, 3 kişinin cansız bedeni ise otopsi için aynı hastanenin morguna kondu.

Kamyon şoförü Sait Sert ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.