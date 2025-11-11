Haberler

Hastalık Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Adıyaman'ın Besni ilçesinde görevli polis memuru Talip Mermer, geçirdiği hastalık nedeniyle hayatını kaybetti. Mermer için düzenlenen cenaze törenine yerel yöneticiler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1) HAYATINI KAYBEDEN POLİS MEMURU SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

ADIYAMAN'ın Besni ilçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Talip Mermer, (36) geçirdiği hastalık sonucu hayatını kaybetti.

Besni ilçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli evli 3 çocuk babası Talip Mermer, geçirdiği rahatsızlık sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden polis memuru için öğle namazı Mustafa Baba camiinde cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törene, İlçe Kaymakamı Ahmet Oğuz Arslan, Belediye Başkan Vekili Hacı Ali Ormankıran, Adıyaman İl Emniyet Müdürü Arzum Nazman, mesai arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Talip Mermer'in cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Ören köyünde toprağa verildi.

