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Hasta Sedye İle Oy Kullanmaya Geldi

Hasta Sedye İle Oy Kullanmaya Geldi

Yaşam Haberleri

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yatalak hasta olan Maksude Sönmez, ambulansla oy kullanmaya geldi. Sönmez, sağlık ekiplerinin yardımıyla sedyeyle sınıfa girerek oyunu kullandı.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yatalak hasta olan Maksude Sönmez, ambulansla oy kullanmaya geldi.

Maksude Sönmez (63) isimli hasta, oyunu kullanmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Bunun üzerine harekete geçen ambulans ekipleri, Şemdinli Devlet Hastanesi'nden aldıkları Sönmez'i oy kullanacağı Yavuz Sultan Selim İlkokulu'na götürdü. Sedyeyle sınıfa giren ve oyunu kullanan Sönmez, yetkililere teşekkür etti. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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