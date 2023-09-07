Hassa'da su kuyusuna düşen köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, köpeği merdiven yardımıyla kuyudan çıkardı.
Hatay'ın Hassa ilçesinde 5 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Hassa ilçesi Aktepe Mahallesinde su kuyusundaki havlama seslerinden köpeği fark eden vatandaşlar durumu acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, merdiven yardımıyla köpeği yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan çıkardı. Köpek, ekipler tarafından yaşam alanına bırakıldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam