Hassa'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Hatay'ın Hassa ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği merdiven yardımıyla kuyudan çıkardı. Köpeğin önlem amaçlı olarak veterinere götürüldüğü belirtildi.
Hatay'ın Hassa ilçesinde kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Aktepe Mahallesi'nde kırsal alanda bulunan 4 metrelik kuyuya köpeğin düştüğünü görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, hayvanı merdiven yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Aynı kuyuda yılanın da bulunması nedeniyle köpek önlem amaçlı olarak veterinere götürüldü.
Kaynak: AA / Yaşam