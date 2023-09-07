Hassa'da kuyuya düşen köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay'ın Hassa ilçesinde kuyuya düşen köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, köpeği merdiven yardımıyla kuyudan çıkardı. Köpeğin önlem amaçlı olarak veterinere götürüldüğü belirtildi.