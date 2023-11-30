Hasarlı iş yerinde çalınan eşyalar polis tarafından bulundu

Hasarlı iş yerinde hayata tutunmaya çalışan esnafın, fark etmeden çalınan eşyaları polis ekipleri tarafından bulundu

HATAY - Depremin vurduğu Hatay'da az hasarlı iş yerinde hayata tutunmaya çalışan esnafın çalınan eşyaları polis ekipleri tarafından kendisi fark etmeden bulundu. Hırsızlar, esnafı 150 bin TL'lik zarara uğrattı.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası bir çok ev ve iş yeri yıkılmıştı. Antakya ilçesi Ürgenpaşa Mahallesi'nde esnaf olan Mehmet Şirin'in iş yerinin bulunduğu apartmanda depremden az hasarlı çıktı. İş yerinde tekrar hayata tutunmaya çalışan Şirin, hırsızlık şokuyla karşılaştı. Eşyalarının çalındığını polis ekiplerinden gelen telefonla öğrenen Şirin, karakola giderek eşyalarının bir kısmını teslim aldı. Hırsızların binanın bodrum katındaki pencereyi sökerek girdikleri iş yerini soydukları ardında binanın elektrik tesisatını çaldıkları anlaşıldı. Bulunamayan eşyalarından dolayı ve apartmanın elektrik tesisatından dolayı yaklaşık 150 bin TL'lik zarara uğrayan Şirin'in en büyük tesellisiyse polis ekiplerinin eşyaların bir kısmını bulması.

"Kahraman polisimiz, sağ olsunlar bulmuşlar"

Asrın felaketini az hasarlı olarak atlatan iş yerinde hayat tutunmaya çalıştığını ifade ede Şirin, "İş yerimiz az hasarlı, devletimiz bize izin verdi. Bizde depomuzu taşıdık, eşyamızı taşıdık. Gördüğünüz gibi penceremiz kırıldı, kapımız kırıldı. Hırsızlar, iş yerimize girdi. Jeneratörüm, klimam ve depomdaki bütün malzemem bir araba dolusu eşyam çalındı. Kahraman polisimiz, sağ olsunlar bulmuşlar. Bizi aradılar, iş yerimizi kontrol ettiğimizde hırsızlık olayıyla karşılaştık. Eşyalarımız hırsızlık esnasında kırılmış ve paramparça olmuş. Şuan için bulunamayan birkaç parçam var. Maskelerim bulunamadı, ilaçlama makinam. Kombim yine yok. Elektrik sistemleriyle ilgili bir çok şeyi bulamadık. 2 araba taşıdılar muhtemelen, biri bulundu, biri bulunamadı. Yaklaşık 150 bin TL zararım var. Bütün binanın aksamı çalınmış, onların maliyetini herkes biliyor" şeklinde konuştu.