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Hangisi böcekler sınıfından değildir? Bit böcek midir? Pire, böcek midir? Çıyan böcek midir? Tahakurusu böcek midir?

Hangisi böcekler sınıfından değildir? Bit böcek midir? Pire, böcek midir? Çıyan böcek midir? Tahakurusu böcek midir?
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Kim Milyoner Olmak İster bilgi yarışması yeni bölümleriyle ATV ekranlarında yayınlanıyor. Son bölümü ile merak uyandıran yarışmada Hangisi böcekler sınıfından değildir? sorusunun cevabı araştırıldı. Peki Hangisi böcekler sınıfından değildir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi böcekler sınıfından değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ BÖCEKLER SINIFINDAN DEĞİLDİR?

A: Bit

B: Pire

C: Çıyan

D: Tahtakurusu

Cevap :

Hangisi böcekler sınıfından değildir? Bit böcek midir? Pire, böcek midir? Çıyan böcek midir? Tahakurusu böcek midir?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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