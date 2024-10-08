Hangisi böcekler sınıfından değildir? Bit böcek midir? Pire, böcek midir? Çıyan böcek midir? Tahakurusu böcek midir?

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Hangisi böcekler sınıfından değildir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

HANGİSİ BÖCEKLER SINIFINDAN DEĞİLDİR?

A: Bit

B: Pire

C: Çıyan

D: Tahtakurusu

Cevap :