Türkiye'nin en kuzeyinde bulunan tabiat harikası Hamsilos Koyu'nda amatör balıkçılar bereketli bir av sezonu geçiriyor.

Yeşili ve mavisiyle insanı cezbeden Hamsilos Koyu, amatör balıkçıların uğrak yeri haline geldi. Amatör balıkçılar Hamsilos Koyu'nun doyumsuz manzarasında balık tutmanın keyfini yaşıyor.

Amatör balıkçı Celil Aksan, her gün Hamsilos Koyu'na geldiğini belirterek, "Burada malzeme tedarik ediyorum ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyorum. Balık tutuyoruz. Burası gerçekten mükemmel bir yer. Türkiye'nin nadir yerlerinden birisi burası. Deniziyle, havasıyla herkesin burayı görmesini isterim. Şuan oltalara istavrit, mezgit, arada da tirsi vuruyor. Palamut maalesef daha uğramadı. İnşallah yakın bir zaman da onu da bekliyoruz. Şuan çok güzel istavritimiz var. Mezgit balığımız da harika" dedi.

Amatör balıkçı Ekrem Yüksel ise "Şuan istavrit var. Geçen sene palamut ve çinakop iyiydi" diye konuştu. - SİNOP