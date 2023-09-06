Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sonucu Halkalı Gümrüğü'nde mahsur kalanlar için kurtarma operasyonu düzenleniyor. Gümrük binalarına sığınanlar çatıya çıkarak yardım bekliyor. İtfaiye ekipleri ve iş makineleri ile kurtarma çalışmaları devam ediyor.

İSTANBUL DHA - Halkalı Gümrüğü'nde sel suları nedeniyle mahsur kalanlar için kurtarma operasyon düzenleniyor

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış, Halkalı Gümrüğü'nü su bastı. Gümrük çalışanları ve işlemler için gümrükte bulananlar, yükselen sur nedeniyle mahsur kaldı. Gümrük binalarına sığınanlar, çatıya çıkarak yardım bekledi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mahsur kalanlar botlar ve iş makineleri ile kurtarılıyor.