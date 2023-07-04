Halk Plajındaki Çöpleri Gören Plaj İşletmecisi İsyan Etti

Antalya'da gece saatlerinde halk plajına gelen bazı duyarsız vatandaşlar, yiyip içtikleri ürünlerin çöplerini sahile bıraktı. Oluşan çöp yığınını gören plaj işletmecisi, 'Bedava olunca böyle oluyor işte. Deniz herkesin malı ama böyle kirletmek herkesin hakkı değil' diyerek isyan etti.

Halk plajındaki çöpleri gören plaj işletmecisi isyan etti: "Deniz herkesin malı ama kirletmek herkesin hakkı değil"

Plaj İşletmecisi Recep Erdoğan:

"Halk gelsin ve rahatlıkla denize girsin, ücret ödemesin diye belediye burayı halka ayırmış. Bedava olunca böyle oluyor işte"

Belediye her gün temizlik yapıyor ama herkesin başına adam mı dikmesi gerekiyor"

ANTALYA - Antalya'da gece saatlerinde halk plajına gelen bazı duyarsız vatandaşlar, yiyip içtikleri ürünlerin çöplerini sahile bıraktı. Oluşan çöp yığınını gören plaj işletmecisi, "Bedava olunca böyle oluyor işte. Deniz herkesin malı ama böyle kirletmek herkesin hakkı değil" diyerek isyan etti.

Alanya ilçesindeki ünlü plajlar arasındaki İncekum Halk Plajı'nda duyarsız bazı vatandaşların akşam ve gece saatlerinde sahile bıraktıkları çöpler tepkilere neden oldu. Sabah saatlerinde plajdaki çöp yığınını gören plaj işletmecisi Recep Erdoğan, video çekerek duruma isyan etti. Sahilin ücretsiz olduğunu, belediye ekiplerinin her gün temizlik yaptığını ancak buna rağmen bazı vatandaşların gece saatlerinde gelip sahili kirlettiğini belirten Erdoğan, "Burası halk adına açılmış bir plaj. Halk gelsin ve rahatlıkla denize girsin, ücret ödemesin diye belediye burayı halka ayırmış. Bedava olunca böyle oluyor işte. Deniz herkesin malı ama böyle kirletmek herkesin hakkı değil. 1 günde böyle olmuş. Burayı Alanya Belediyesi'nin temizlik ekipleri her gün temizliyor. Gece gelip bu hale getiriyorlar. Bu insanların başını bekleyip hemen temizleme şansları da yok" dedi.

Erdoğan, vatandaşları biraz daha duyarlı olmaya da davet etti.