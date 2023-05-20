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Halk Otobüsünün Üstüne Çıkan Şoför, Alt Geçit Duvarında Mahsur Kalan Yavru Kediyi Kurtardı

Yaşam Haberleri

İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünün şoförü Serkan Timur, sefer sırasında durdurduğu otobüsün üstüne çıkarak duvarda mahsur kalan kediyi kurtardı.

İZMİT'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı halk otobüsünün şoförü Serkan Timur, sefer sırasında durdurduğu otobüsün üstüne çıkarak duvarda mahsur kalan kediyi kurtardı.

Olay, öğle saatlerinde Şirintepe Mahallesi İzmit Plajyolu mevkiinde meydana geldi. Alt geçidin duvarına tırmanan yavru kediyi gören bazı vatandaşlar, kendi imkanlarıyla kediyi kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. Bu sırada bölgede sefer yapan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a bağlı halk otobüsünün şoförü Serkan Timur, duvardaki kediyi fark ederek, otobüsü durdurdu. Timur, otobüsü alt geçidin duvarına yanaştırıp üzerine çıktı. Şoför, kediyi kurtararak güvenli bir yere götürüp bıraktı. O anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi (DHA)

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kocaeli Yaşam Haberler

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