Halk otobüsü şoförü yağmurdan etkilenmemesi için kaza yapan motokuryeyi otobüse aldı

SİVAS'ta, halk otobüsü şoförü Muhammed Cin (31), yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapan motokuryeyi yağmurdan etkilenmemesi için otobüse aldı. O anlar otobüsün güvenlik kamerasına yansıdı.

Kentte, Kümbet- Şirinevler Mahallesi seferini yapan halk otobüsü şoförü Muhammed Cin, sefer sırasında motosikletli bir kuryenin yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kaza yapıp, düştüğünü gördü. Otobüsü durduran Cin, motosikletin altında kalıp, başından ve ayağından yaralanan kuryeyi yağmurdan etkilenmemesi için otobüse aldı. Üzeri çamur olduğu için koltuğa oturmayı reddeden kuryeyi zor ikna eden Cin, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Yaralı kurye, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, yaşanan olay ise, otobüsün içinde bulunan güvenlik kamerasına yansıdı. (DHA)