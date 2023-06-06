Halk Eğitim Merkezleri, Depremzedelere Yardım İçin Kermes Düzenliyor

Beyşehir, Seydişehir ve Kadınhanı ilçelerinde Halk Eğitim Merkezleri tarafından düzenlenen kermeslerde el emeği, göz nuru ürünler satışa çıkarılarak depremzedelere yardım amaçlanıyor.

Beyşehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu tarafından açılan sergi ve kermeste satışa çıkarılan el emeği, göz nuru çalışmalardan elde edilecek gelir depremzedelere bağışlanacak.

Beyşehir Kaymakamı Mehmet Kemal Akpınar ise gurur verici çalışmalarından dolayı usta öğretici, öğretmenler ile kursiyerlere teşekkür etti.

Akpınar, "Çok anlamlı olmuş, bu sene şubat ayında büyük bir afete maruz kaldık. İnşallah bu kermesle onların dertlerine bir nebze olsa da çare oluruz. Allah hayırlarını kabul etsin. Hayırlı bereketli olmasını diliyorum." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, her yıl düzenledikleri yıl sonu sergi faaliyetlerini yaşanan deprem felaketi sebebiyle farklı bir faaliyete dönüştürdüklerini belirtti.

Protokol, daha sonra kermesi gezerek satışa sunulan ürünlere ait çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Seydişehir'de yıl sonu sergi açılışı

Seydişehir ilçesinde Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan kursların, 2023 sene sonu karma sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Borazan, 220 kurs öğretmeni, 244 genel kurs, 21 okuma yazma kursu, 163 mesleki kurs açıldığını, Seydişehir'de yaklaşık 10 bin kursiyerin bu kurslardan faydalandığını kaydetti.

Açılışa, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkan Mehmet Tutal, Milli Eğitim Müdürü Tahir Kibar, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kadınhanı'da depremzede aileler yararına kermes

Kadınhanı ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla depremzede aileler yararına kermes düzenlendi.

Halk Eğitim Merkezi ile ilçede bulunan tüm mahalle ve kurslarla 7 bin 789 kişiye eğitim verildi.

Kermesteki ürünler satışa çıkarılarak satıştan elde edilen gelirin tamamı depremzede aileler gönderilecek.