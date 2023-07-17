Haliliye ilçesinde çıkan yangında anne ve çocuk dumandan etkilendi

Haliliye ilçesinde bulunan bir apartmanda çıkan yangında anne ve çocuk dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.

Haliliye ilçesinde evde çıkan ve itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında anne ile çocuğu dumandan etkilendi.

Ahmet Yesevi Mahallesi'nde 4 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede evi saran alevleri fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kapının açılmaması nedeniyle evde mahsur kalan anne ve çocuğu, itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Dumandan etkilenen anne ile çocuğu, Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.