Haliliye Belediyesi Yaşlı ve Kimsesiz Vatandaşların Evlerini Temizliyor

Haliliye Belediyesi'nin devam ettirdiği evde bakım hizmeti ile yaşlı ve kimsesiz vatandaşların hanelerini köşe bucak temizleyen sosyal yardım işleri müdürlüğü, 576 hanede gönüllere dokunuyor.

Haliliye Belediyesi, "Gönüllere Dokunuyoruz" şiarıyla devam ettirdiği sosyal yardım faaliyetlerini mahalle mahalle sürdürüyor. İlçe sınırlarında ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik aşevi, glutensiz ekmek fırını, sosyal ve giyim market hizmetlerini sürdüren sosyal yardım işleri müdürlüğü, yaşlı ve kimsesiz vatandaşları da yalnız bırakılmıyor. Evde bakım hizmeti ile bakıma muhtaç ve yaşlı vatandaşların hanelerini köşe bucak temizleyen ekipler, bu hizmetlerini 576 hanede devam ettiriyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğüne yapılan başvuru sonucu komisyonca belirlenen kriterleri sağlayan hanelerde verilen Evde Bakım Hizmetiyle; hanelerde yapılan temizliğin yanı sıra 60 yaş üstü erkek vatandaşlara tıraş hizmeti de götürülüyor. Talep doğrultusunda saç ve sakal tıraş ihtiyacının karşılandığı evde bakım hizmetiyle ekipler, yaşlı vatandaşların duasını alıyor. Sosyal yardım işleri müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise evde bakım hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşların Haliliye Belediyesine ait iletişim merkezini arayarak, detaylı bilgi alabilecekleri kaydedildi. - ŞANLIURFA