Haliliye Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkında Eğitimlerine Devam Ediyor

Haliliye Belediyesi çocuk trafik eğitim parkında düzenli olarak geçekleştirilen eğitimlerle çocuklara trafik kültürü ve yaya öncelikleri anlatılıyor. Trafik parkında eğitim alan çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Haliliye Belediyesi çocuk trafik eğitim parkında düzenli olarak geçekleştirilen eğitimlerle çocuklara trafik kültürü ve yaya öncelikleri anlatılıyor. Trafik parkında eğitim alan çocuklar, hem öğreniyor hem de eğleniyor.

Şanlıurfa Valiliği koordinesinde Haliliye Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde çocuk trafik eğitim parkı minik misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Trafik bilincinin ve kültürünün aşılanması, yaya önceliklerinin öğretilmesi, trafik kuralları ve levhaların tanıtılmasının hedeflendiği eğitim ile ilçe sınırlarındaki okullarda eğitim gören öğrenciler, çocuk trafik parkına götürülüyor. Burada görevli trafik polisi tarafından uygulamalı ve teorik eğitim alan çocuklar, akülü araçlara binerek sürücülük deneyimi yaşıyor. Levhaların, yaya geçitlerinin, yaya üst geçidi ve kavşakların olduğu çocuk trafik parkında tüm kurallara dikkatle uyarak akülü araçları sürme keyfi yaşayan minikler, güzel zaman geçiriyor. Kendilerine sağlanan alanlarda öğrenme şansı bulan ve çocuk oyun alanında eğlenen çocuklar, kendilerine sağlanan imkanlar nedeniyle Haliliye Belediyesine ve Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Çocuk trafik parkında periyodik olarak verilen eğitimlerle merkez ve kırsaldaki tüm öğrencilere trafik bilincinin aşılanması hedefleniyor. - ŞANLIURFA