Hakkari-Van kara yolunda kafa kafaya çarpışma: 10 yaralı

Hakkari-Van kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Hakkari'den Van istikametine seyreden otomobil ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hakkari- Van kara yolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Hakkari'den Van istikametine seyreden otomobil ile karşı yönden gelen minibüs kafa kafaya çarpıştı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yaralanan 10 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - VAN