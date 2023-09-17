Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk köyünde çıkan ahır yangınında 7 hayvanı telef olan Ekrem Ölmez isimli vatandaşı evinde ziyaret etti. Vali Çelik, ailenin yanında olduklarını ve destek sağlayacaklarını belirtti.

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yangında 7 hayvanı telef olan vatandaşa geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Vali Çelik, Yüksekova ilçesine bağlı Altınoluk köyünde çıkan ahır yangınında 7 hayvanı telef olan Ekrem Ölmez isimli vatandaşı evinde ziyaret etti. Ölmez ailesi ile yaşanan zararın boyutunu ve konu hakkında yapılabilecekleri konuşan Vali Çelik, devletin tüm kurumları ile ailenin yanında olduğunu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, İl Özel İdare Müdürlüğü imkanları dahilinde ailenin bu zorluğu aşmasında ellerinden gelen desteği yapacaklarını söyledi. Vali Çelik, "Rabbim böyle bir olay ile bir daha sizleri imtihan etmesin" diyerek, aileye geçmiş olsun dileklerini iletti. - HAKKARİ