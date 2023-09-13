Hakkari Polisi İhtiyaç Sahibi Aileleri Sevindiriyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, ihtiyaç sahibi aileleri sevindirmeyi sürdürüyor.

Hakkari'de göreve başladığı günden beri vatandaşların taleplerini dinleyen İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz, polis-halk kaynaşmasının en güzel örneklerinin sergilediği Hakkari'de başlattığı sosyal faaliyetler vatandaşları memnun ediyor. İl Emniyet Müdürü İdris Yılmaz'ın talimatları ile Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri; yaptıkları ev, esnaf ve okul ziyaretleriyle vatandaşları hırsızlık, dolandırıcılık, kapkaç, yankesicilik gibi her türlü asayiş olaylarına karşı bilgilendiriyor. Toplum hayatının her alanında görev yapan polisler, kendilerine iletilen sorunları sadece dinlemekle kalmayıp, üzerine titizlikle eğiliyorlar. Rapor haline getirdikleri sorunları ilgili makamlara anında ileten ekipler, sorunun çözümünde de görev alıyorlar.

Hakkari polisinin çalışması kentte de takdirle karşılanıyor. Gelen ihbar ve yaptıkları tespitler sonucunda ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine konuk olan Hakkari polisi, kendilerine gıda, giyim, ayakkabı ve çeşitli yardımlarda bulunmaya devam ediyor. İl Emniyet Müdürlüğü, yardımsever vatandaşların destekleriyle 9 öğrenciyi evlerinden alınarak okul üniforması giydirip sevincine ortak oldu. - HAKKARİ