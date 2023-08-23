Hakkari'de trafik kazasında hayatını kaybeden anne ve oğlu yan yana defnedildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Perişan Akçelik ve oğlu Cihan Akçelik, gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi. Kazada ağır yaralanan Erdal Safalı ise tedavi için Van'a sevk edildi.