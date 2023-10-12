Hakkari'de Simülasyon Tırı Trafik Güvenliği İçin Yoğun İlgi Gördü

İçişleri Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi çerçevesinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine getirilen simülasyon tırı yoğun ilgi gördü.

İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkati çekmek ve emniyet kemeri kullanım alışkanlığını artırmak amacıyla hayata geçirilen "Bir Hareketine Bakar Hayat" projesi çerçevesinde mobil tır ilçeye getirildi. Mobil tırdaki araca binen sürücüler, emniyet kemeri simülasyon aracını test ederek yavaşlatılmış şekilde yaşanan trafik kazalarında emniyet kemerinin önemine tanıklık etti.

Uygulama sırasında görevlilerce emniyet kemeri kullanımının önemi sürücülere anlatıldı.

Yüksekova Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Selami Durna, "Yüksekova'ya İçişleri Bakanlığı tarafından bir simülasyon aracının getirildi. Şoförlerin emniyet kemeri alışkanlığını artırmak amacıyla burada bir eğitim verildi. Burada emniyet kemerinin ne kadar önemli olduğu bir kez daha gösterildi. Gelişmiş toplumlarda emniyet kemeri bir sorumluluk haline getirilmiş durumda. Biz de emniyet kemerini zorunluluk haline getirmemiz lazım. Şoförler ve Otomobilciler Odası olarak biz de buradaki simülasyon aracını test ederek sürücülerimizin yanında bulunduk. Burada emeği geçen İçişleri Bakanlığına, Emniyet Genel Müdürlüğüne, İl Emniyet Müdürlüğüne ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne şoförlerimize böyle bir eğitimde katkı sundukları için çok teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı. - HAKKARİ