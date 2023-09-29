Hakkari'de Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın söndürüldü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Yüksekova ilçesine bağlı Dedeler, Kamışlı, Karlı ve Vezirli köylerinin yakınında bulunan ve birçok kuş türüne ev sahipliği yapan Nehil Sazlığı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - HAKKARİ