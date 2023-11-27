Hakkari'de Kuvvetli Rüzgar ve Yağmur Evin Çatısını Uçurdu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur, Hacer İrinç ve 5 çocuğunun yaşadığı evin çatısını uçurdu. İlçede meydana gelen olayda çatıdan kopan sac ve kereste parçaları çevreye savruldu. Hacer İrinç, yardım beklediğini belirtti.

HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar ve yağmur, Hacer İrinç ve 5 çocuğunun yaşadığı evin çatısını uçurdu.

Yüksekova ve çevresinde dün akşam saatlerinde etkili olan yağmur, gece ise yerini yağmur ve rüzgara bıraktı. Saatteki hızı 45 kilometreyi bulan kuvvetli rüzgar, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki Köşkönü köyünün Dağdibi mezrasındaki Hacer İrinç'e ait tek katlı evin çatısını uçurdu.

Çatıdan kopan sac ve kereste parçaları çevreye savruldu. Hacer İrinç, zor durumda kaldıklarını belirterek, Gece saatlerinde yağmurla birlikte rüzgar vardı. Kuvvetli rüzgar nedeniyle evimin çatısı uçtu. Yağmur olduğu gibi evin içine aktı. Komşularımızın yardımıyla toparlanmaya çalışıyoruz. Kış aylarında ne yapacağız bilmiyorum. Eşim cezaevinde, yetkililerden ve hayırseverlerden yardım bekliyorum dedi.