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Hakkari'de Kuvvetli Rüzgar Öğrencileri ve Vatandaşları Etkiledi

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Hakkari'de sabah saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı. Öğrenciler rüzgardan korunmak için birbirlerine tutundu.

Hakkari'de etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle öğrenciler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Hakkari'de sabah saatlerinde kuvvetli rüzgara yakalanan bazı öğrenciler ve yayalar, ayakta durmayı zor başardı. Özelikle Dağgöl Mahallesi Pagan Caddesi'nden okula inen öğrenciler, rüzgardan korunmak için birbirlerine tutundular.

Meteorolojiden yapılan açıklamada, kentte kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağış beklendiği belirtildi. Açıklamada, "Sel, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar ile kuvvetli güney yönlü rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi. - HAKKARİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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