Hakkari'de Kaymakam ve Eşi Yavru Köpeklere Sahip Çıktı

Hakkari'nin Şemdinli Kaymakamı Ali Ekber Ateş ve eşi, yol kenarında bitkin halde bulunan 13 yavru köpeğe sahip çıktı.

Kaymakam Ali Ekber Ateş, yol kenarında bitkin ve aç halde olan yavru köpekleri alarak Şemdinli Belediyesinde görevli veteriner hekimlere getirdi. Burada yapılan kontrollerin ardından eşiyle birlikte yavru köpekleri sahiplenen Kaymakam Ateş, "Patili dostlarımız mamalarını yiyip, sağlık taramaları ve dış parazit aşılarının yapılmasının ardından ilk günlerini mutlu bir şekilde geçirdiler. Biz sahipsiz dostlarımıza yuva olduk. Bütün vatandaşlarımız ve hayvan severlerden ricamız, karşılıksız sevgileriyle her anımızda yanımızda olan minik dostlarımıza hep sevgiyle yaklaşalım ve sahiplenelim" dedi. - HAKKARİ