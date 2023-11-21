Hakkari'de kardan kapanan mezranın yolu açıldı
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan mezranın yolu, 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı. Karla mücadele ekipleri zorlu bir mesai harcadı.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kardan kapanan mezranın yolu, 3 saatlik çalışma sonucu ulaşıma açıldı.
Kar yağışı ve soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediği ilçede, karla mücadele ekiplerinin zorlu mesaisi başladı.
İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği ekipleri, kardan kapanan Yeniışık köyüne bağlı Basamak mezrasının yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.
Ekiplerce yürütülen 3 saatlik çalışma sonucu mezranın yolu ulaşıma açıldı.
Kaynak: AA / Yaşam