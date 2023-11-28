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Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı

28 Kasım 2023 16:33 Son Güncelleme: 16:34 Abone Ol

Hakkari'nin Durankaya beldesi yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 4 araçtaki yaklaşık 30 kişi ekiplerce kurtarıldı. Beldeden merkeze gelen 3 minibüs ile bir otomobildeki yaklaşık 30 kişi, 2 bin 600 rakımlı Şivekör Tepesi yakınında tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede yolu açarak vatandaşların merkeze ulaşmasını sağladı.