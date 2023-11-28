Hakkari'de kar nedeniyle mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı
Hakkari'nin Durankaya beldesi yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 4 araçtaki yaklaşık 30 kişi ekiplerce kurtarıldı. Beldeden merkeze gelen 3 minibüs ile bir otomobildeki yaklaşık 30 kişi, 2 bin 600 rakımlı Şivekör Tepesi yakınında tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kaldı. Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede yolu açarak vatandaşların merkeze ulaşmasını sağladı.
Hakkari'nin Durankaya beldesi yolunda kar nedeniyle mahsur kalan 4 araçtaki yaklaşık 30 kişi ekiplerce kurtarıldı.
Beldeden merkeze gelen 3 minibüs ile bir otomobildeki yaklaşık 30 kişi, 2 bin 600 rakımlı Şivekör Tepesi yakınında tipi nedeniyle yolun kapanması sonucu mahsur kaldı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen İl Özel İdaresi ekipleri, kısa sürede yolu açarak vatandaşların merkeze ulaşmasını sağladı.