Hakkari Belediyesi tarafından düzenlenen 'Hakkari'de Hayat Var' etkinliği, çocuklar ve ailelerin performanslarıyla büyük ilgi gördü. Altay Caddesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte sahne alan katılımcılar, şarkılarını seslendirerek seyircileri büyüledi. Etkinlik, ağustos ayı boyunca devam edecek.

" Hakkari'de Hayat Var" etkinliği düzenlendi

HAKKARİ - Hakkari Belediyesi tarafından " Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla düzenlenen etkinlikte sahne alan çocuklar ve aileleri, performansları ile seyircileri kendilerine hayran bıraktı.

Hakkari Belediyesi tarafından " Hakkari'de Hayat Var" sloganıyla Altay Caddesi üzerinde bulunan Kent Park alanında halka ücretsiz olarak açık havada düzenlenen etkinlikler sürüyor. Birbirinden güzel şarkılar ve güzel sesler eşliğinde karaoke sahnesi kente renk katmaya devam ediyor. Belediye görevlilerine isimlerine yazdıran çocuklar, sahne alarak şarkı seslendirdiler. Performansları ile herkesi kendisine hayran bırakan yetişkinler ve çocuklar, sahne heyecanı yaşayarak şarkılar seslendirdiler. Sahne performansına Hakkari'de misafir olan Kars, Şırnak ve değişik illerdeki vatandaşlarda katıldı.

Etkinlikte bazı aileler ise çocukları ile birlikte sahne aldılar. Her yaşta vatandaşın sahne aldığı etkinlik gece geç saatlere kadar devam etti. Tribünlerde yerini alan yüzlerce Hakkarili eğlenceli programı izlemenin mutluluğunu yaşadılar. Hakkari Belediyesi yetkilileri, ağustos ayı programı çerçevesindeki etkinliklerin devam edeceğini belirttiler.