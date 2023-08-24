HAKKARİ'de çıkan yangında 600 balya ot ve 1 kamyonet yanarak kullanılamaz hale geldi

HAKKARİ merkeze bağlı Akbulut köyünde çıkan yangında 600 balya ot yanarken, 1 kamyonet de kullanılamaz hale geldi. Merkeze bağlı Akbulut köyünde Mikail Bayhan'a ot balyaları alev aldı. Kıvılcımlar, ot taşımada kullanılan kamyonete de sıçradı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında 600 balya ot ve taşımada kullanılan kamyonet tamamen yandı.