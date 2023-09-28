Hakkari Belediyesi tarafından asfaltı olmayan 4 ayrı semte asfalt çalışmaları yapıldı. Berçelan Mahallesi Eskiciler, Gazi Mahallesi Kazandıoğlu semti, Sümbül Mahallesi Güzereş Semti ve Medrese Mahallesi Gumbetasor Semti asfalta kavuşturuldu.

Hakkari'de 4 semt asfalta kavuştu

HAKKARİ - Hakkari'de asfaltı olmayan 4 ayrı semte belediye tarafından asfalta kavuşturuldu.

Hakkari Belediyesi'nin başlattığı asfalt çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Kentte ilk defa Berçelan Mahallesi Eskiciler, Gazi Mahallesi Kazandıoğlu semti, Sümbül Mahallesi Güzereş Semti ve Medrese Mahallesi Gumbetasor Semti asfalta kavuşturuldu. Bir ay içerisinde 4 ayrı semti asfalta kavuşturan belediye ekipleri, kendin değişik mahallelerinde çalışmalarını sürdürüyor. Medrese Mahallesi Muhtarı Cebbar Aydın, mahallelerinde ilk defa ara cadde ve sokakların asfaltla kaplandığını söyledi. Medrese Mahallesi Gumbetasor Semtinin tarihten ilk defa asfalta kavuşturulduğunu söyleyen muhtar Aydın, bu çalışmalardan dolayı Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik ve emeği geçen herkese teşekkür etti. İş makinelerinin başında toplanan bazı mahalle sakinleri asfalt sevinci yaşadıklarını ifade ederek asfalt ekibine çay ve çörek ikramında bulundular.

Çalışmalar hakkında bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik'in talimatları ile asfalt çalışmalarının devam ettiğini söyledi.